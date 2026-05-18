أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة الرياض لمدة 8 ساعات لمدة 4 أيام وذلك نتيجة إخطار إدارة الرى بأعمال التطهير بترعة ذيل القاصد.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، أنه يترتب على ذلك توقف محطة مياه الحاج علي، ومحطة مياه الرياض خلال فترة الأعمال ما يؤثر على مدينة الرياض وبعض القرى مثل الرغامة، والحصفة، والرصيف، ومخيزن، والمثلث، وفرج الكبرى، وطلمبات 7، وأبوشبانة.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المذكورة المتأثرة بانقطاع مياه الشرب.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع بينما في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.