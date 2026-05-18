إعلان

قطع المياه لمدة 8 ساعات على مدار 4 أيام في 8 قرى بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

02:11 م 18/05/2026 تعديل في 02:28 م

قطع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، انقطاع وضعف المياه عن بعض المناطق بمركز ومدينة الرياض لمدة 8 ساعات لمدة 4 أيام وذلك نتيجة إخطار إدارة الرى بأعمال التطهير بترعة ذيل القاصد.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الإثنين، أنه يترتب على ذلك توقف محطة مياه الحاج علي، ومحطة مياه الرياض خلال فترة الأعمال ما يؤثر على مدينة الرياض وبعض القرى مثل الرغامة، والحصفة، والرصيف، ومخيزن، والمثلث، وفرج الكبرى، وطلمبات 7، وأبوشبانة.

وأشارت الشركة إلى أنه جرى الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المذكورة المتأثرة بانقطاع مياه الشرب.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع بينما في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ المياه الصرف الصحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
شئون عربية و دولية

"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
سيراميكا يفقد جهود 3 لاعبين أمام الزمالك في ختام الدوري
رياضة محلية

سيراميكا يفقد جهود 3 لاعبين أمام الزمالك في ختام الدوري
القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
أخبار مصر

القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
أخبار المحافظات

ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد
رياضة عربية وعالمية

الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور