بالفيديو.. أمريكا تنفّذ ضربات إضافية ضد "داعش" في نيجيريا

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (AFRICOM) إنها نفذت، ضربات جوية إضافية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق نيجيريا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية.

وأضافت في بيان صحفي صدر يوم الإثنين، أنه لم يُصب أي من القوات الأمريكية أو النيجيرية بأذى خلال الضربات التي نُفذت يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأوضحت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن الأهداف كانت عناصر من تنظيم داعش. ولا تزال عمليات التقييم الكاملة جارية".

وأضافت: "إن القضاء على هؤلاء الإرهابيين يقلل من قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات تهدد أمن وسلامة الولايات المتحدة وشركائنا".

NEW: U.S. Africa Command and Nigerian forces carry out a series of kinetic strikes against ISIS fighters in Northeastern Nigeria.



The strikes took place on May 17th, targeting ISIS militants without harming any U.S. or Nigerian forces. pic.twitter.com/au5Ba35DWw — Fox News (@FoxNews) May 18, 2026

كما أكدت أفريكوم أنها "تواصل الالتزام باستخدام القدرات الأمريكية المتخصصة لدعم شركائها من أجل هزيمة التهديدات الأمنية المشتركة".

وقد نشرت أفريكوم مقطع فيديو للضربة على منصة التواصل الاجتماعي X، إلى جانب الإعلان.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية والنيجيرية قتلت الرجل الثاني في التنظيم.

وقال ترامب إن أبو بلال المنوكي "تم القضاء عليه" بعد أن تم العثور عليه مختبئًا في أفريقيا، فيما أكد الجيش النيجيري لاحقًا تنفيذ العملية داخل مجمع في منطقة ميتيلي في حوض بحيرة تشاد.