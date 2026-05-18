إعلان

بالفيديو.. أمريكا تنفّذ ضربات إضافية ضد "داعش" في نيجيريا

كتب : وكالات

07:57 م 18/05/2026

أمريكا تنفّذ ضربات إضافية ضد داعش في نيجيريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (AFRICOM) إنها نفذت، ضربات جوية إضافية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق نيجيريا، وذلك بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية.

وأضافت في بيان صحفي صدر يوم الإثنين، أنه لم يُصب أي من القوات الأمريكية أو النيجيرية بأذى خلال الضربات التي نُفذت يوم الأحد بالتوقيت المحلي.

وأوضحت: "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن الأهداف كانت عناصر من تنظيم داعش. ولا تزال عمليات التقييم الكاملة جارية".

وأضافت: "إن القضاء على هؤلاء الإرهابيين يقلل من قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات تهدد أمن وسلامة الولايات المتحدة وشركائنا".

كما أكدت أفريكوم أنها "تواصل الالتزام باستخدام القدرات الأمريكية المتخصصة لدعم شركائها من أجل هزيمة التهديدات الأمنية المشتركة".

وقد نشرت أفريكوم مقطع فيديو للضربة على منصة التواصل الاجتماعي X، إلى جانب الإعلان.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية والنيجيرية قتلت الرجل الثاني في التنظيم.

وقال ترامب إن أبو بلال المنوكي "تم القضاء عليه" بعد أن تم العثور عليه مختبئًا في أفريقيا، فيما أكد الجيش النيجيري لاحقًا تنفيذ العملية داخل مجمع في منطقة ميتيلي في حوض بحيرة تشاد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة الأمريكية داعش نيجيريا أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رزان جمال تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم أسد
سينما

رزان جمال تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم أسد
دماء بشارع السنترال.. 3 جثث و8 مصابين في إطلاق نار عشوائي بأبنوب (فيديو
أخبار المحافظات

دماء بشارع السنترال.. 3 جثث و8 مصابين في إطلاق نار عشوائي بأبنوب (فيديو
"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو
شئون عربية و دولية

"اعتقدوه سحرًا في البداية".. تطورات تفشي فيروس "إيبولا" القاتل بالكونغو
بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
شئون عربية و دولية

بعد رفض أمريكا.. ماذا نعرف عن العرض الإيراني "المُحدّث" لوقف الحرب؟
"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟
رياضة محلية

"هزائم قليلة".. ماذا يفعل الأهلي في حضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رعب في أبنوب .. مسلح يطلق النار عشوائيًا على مواطنين بأسيوط (صور)