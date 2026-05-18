إعلان

استدرجها داخل المتجر.. حكم قضائي ضد مُسن متهم بهتك عرض طفلة بالأقصر

كتب : محمد محروس

05:52 م 18/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وكيل النائب العام
  • عرض 3 صورة
    هيئة المحكمة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وأمانة سر محمد حفني وخالد سيد إبراهيم، بالإعدام شنقًا على المتهم "ع. ا. ب"، إثر إدانته بخطف طفلة والتعدي عليها جنسيًا والتسبب في حملها، في القضية المقيدة برقم 16023 لسنة 2024 جنايات مركز إسنا.

استدراج تحت التهديد داخل المحل التجاري

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم، وهو صاحب محل تجاري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، باستدراج طفلة لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها وقت وقوع الحادثة، إلى داخل متجره؛ حيث تعدى عليها كرهًا وتحت وطأة التهديد، مما أسفر عن حملها.

آلام حادة تزيح الستار عن الفاجعة

وكُشفت الجريمة عقب نقل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى "طيبة التخصصي" إثر تعرضها لآلام حادة ونزيف شديد؛ ليتبين عقب توقيع الكشف الطبي عليها أنها حامل في شهرها السابع، وأن الجنين قد توفي داخل رحمها.

إجماع الآراء والقصاص العادل

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى أقوال المجني عليها، وشهادة الشهود، وتحريات المباحث الجنائية، فضلًا عن تقارير الطب الشرعي.

وصدر الحكم بإجماع الآراء عقب استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الأقصر جريمة إسنا هتك عرض طفلة محكمة مستأنف الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
مصراوى TV

نصب على 300 سائق في 2مليار .."مستريح أكتوبر للسيارات" أوقع ضح.اياه على
بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
اقتصاد

بروباجندا الاستدانة.. هل يتعرض المصريون لـ"استدامة" التقسيط؟
"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
زووم

"إساءة وتخريب وخداع".. تفاصيل نزاع الـ 500 يوم الذي أنصف هيفاء وهبي ضد
لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
نصائح طبية

لا تفعله.. خطأ شائع في أكل الفول قد يسبب مشكلات بالمعدة
ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون
رياضة محلية

ليفربول يكشف عن تجهيزاته لوداع صلاح وروبرتسون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تزايد الشكاوى.. مدبولي يكلف الوزارات والمحافظات بمواجهة "الكلاب الضالة"
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور