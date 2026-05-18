قضت محكمة جنايات مستأنف الأقصر، برئاسة المستشار كمال فخري شمروخ، وعضوية المستشارين أحمد عصام الدين ومحمد عمر صوفي، وأمانة سر محمد حفني وخالد سيد إبراهيم، بالإعدام شنقًا على المتهم "ع. ا. ب"، إثر إدانته بخطف طفلة والتعدي عليها جنسيًا والتسبب في حملها، في القضية المقيدة برقم 16023 لسنة 2024 جنايات مركز إسنا.

استدراج تحت التهديد داخل المحل التجاري

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم، وهو صاحب محل تجاري بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، باستدراج طفلة لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها وقت وقوع الحادثة، إلى داخل متجره؛ حيث تعدى عليها كرهًا وتحت وطأة التهديد، مما أسفر عن حملها.

آلام حادة تزيح الستار عن الفاجعة

وكُشفت الجريمة عقب نقل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى "طيبة التخصصي" إثر تعرضها لآلام حادة ونزيف شديد؛ ليتبين عقب توقيع الكشف الطبي عليها أنها حامل في شهرها السابع، وأن الجنين قد توفي داخل رحمها.

إجماع الآراء والقصاص العادل

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ثبوت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى أقوال المجني عليها، وشهادة الشهود، وتحريات المباحث الجنائية، فضلًا عن تقارير الطب الشرعي.

وصدر الحكم بإجماع الآراء عقب استطلاع الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.