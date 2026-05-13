بينهم 14 مشرفًا.. محافظ كفر الشيخ يسلم 632 حاجًا "جوازات السفر" وتذاكر

استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الجديد، والذي تسلم مهام عمله خلفاً للمهندس عامر أبو حلاوة؛ وذلك لبحث سبل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

لمسة وفاء وتكريم

وخلال اللقاء، حرص محافظ أسوان على توجيه الشكر للمهندس عامر أبو حلاوة، تقديراً لجهوده المخلصة التي بذلها خلال فترة رئاسته للشركة، فيما أعرب رئيس الشركة الجديد والعاملون بها عن تقديرهم لدور الرئيس السابق في دعم منظومة العمل وتطويرها.

أولويات العمل التنفيذي

وأكد المهندس عمرو لاشين أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، لارتباطه الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، مشدداً على ضرورة تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة التي تليق بأهالي أسوان.

حصر "النقاط الساخنة"

ووجه المحافظ بإجراء مراجعة شاملة وحصر دقيق لكافة "النقاط الساخنة" والمشكلات المتكررة في بعض المناطق، لوضع رؤية فنية متكاملة تضمن التدخل السريع والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مشيراً إلى أن أهالي أسوان يعولون الكثير على خبرات المهندس رفعت إسماعيل في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تنسيق متكامل

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن الأجهزة التنفيذية تعمل في تناغم تام مع شركة مياه الشرب؛ للتغلب على التحديات الحالية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.