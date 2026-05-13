افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار، في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات، ودعم مشروعات الصرف الصحي بالقرى ضمن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

إضافة قوية لمنظومة الصرف الصحي

وأكد المحافظ أن المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة الصرف الصحي بالمحافظة، ويسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، خاصة في القرى المستهدفة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

توجيهات بمتابعة المشروعات القومية

وشدد اللواء عماد كدواني على استمرار المحافظة في متابعة المشروعات القومية والخدمية بمختلف القطاعات، لضمان دخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، بما يواكب جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

550 مليون جنيه تكلفة المشروع

ومن جانبها، أوضحت المهندسة منال حسين، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن محطة المعالجة مقامة على مساحة 12 فدانًا بالظهير الصحراوي الشرقي لقرية الشيخ فضل شرق النيل، بتكلفة تقارب 550 مليون جنيه، وتعمل بنظام معالجة ثنائية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة البيئية، بطاقة استيعابية تبدأ ب 12 ألف متر مكعب وستصل بعد التوسع إلى 18 ألف متر مكعب يوميًا.

تخدم خمس قرى

وأشارت إلى أن المحطة تخدم نحو 180 ألف نسمة بقرى الشيخ فضل، ومنشأة الشيخ فضل، وبني صامت، وحماضة، والناصرية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية المقدمة للأهالي.

وأضافت أن المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية ضمن مشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية، بهدف التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى، وتصل نسبة التنفيذ إلى 70% ، لافتًة إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تولت تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المنفذة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المحددة.