من الحضانة إلى جوال بالمصرف.. اعترافات صادمة لقاتلة الطفلة "لارين" بالمنيا

كتب : جمال محمد

06:44 م 18/05/2026

تفاصيل صادمة في مقتل الطفلة "لارين" بالمنيا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا في كشف لغز اختفاء الطفلة "لارين محمد فوزي" بقرية السحالة بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، عقب خروجها من الحضانة، والعثور على جثمانها في اليوم التالي داخل جوال ملقى داخل مصرف مائي.

خلاف قديم وراء الجريمة

كشفت التحريات أن المتهمة، وهي سيدة كانت تعمل سابقًا بإحدى الحضانات التي كانت تتواجد بها الطفلة، تقيم بذات الدائرة، واعترفت بارتكاب الواقعة.

وأقرت المتهمة بأنها استدرجت الطفلة وألقتها داخل أحد المصارف المائية بالقرية، بدافع الانتقام من والدة الطفلة، بسبب خلاف سابق وصل إلى اتهامها بسرقة هاتف محمول، ما أدى إلى التشهير بها وفصلها من عملها بالحضانة.

العثور على الجثمان

جرى انتشال جثمان الطفلة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية.

بلاغ بالاختفاء وتحرك أمني عاجل

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتغيب الطفلة "لارين" 6 سنوات، المقيمة بقرية السحالة، منذ يوم السبت في ظروف غامضة.

وبتكثيف التحريات، تم العثور على الجثمان داخل جوال ملقى على حافة ترعة بالقرية، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.

ضبط المتهمة واعترافها

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد هوية المتهمة وضبطها، حيث اعترفت تفصيليًا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام من والدة الطفلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

أمن المنيا قرية السحالة مقتل طفلة بالمنيا محافظة المنيا النيابة العامة

