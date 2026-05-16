ترامب يحذر طهران: اتفاق شامل ينهي حرب إيران أو وقت عصيب جدا

كتب : محمود الطوخي

09:39 م 16/05/2026 تعديل في 09:52 م

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من الأفضل للإيرانيين التوصل إلى اتفاق.

وحذر ترامب في تصريحات لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، من أنه في حال عدم قيام طهران بذلك "فسيمرون بوقت عصيب للغاية".

خيارات واشنطن في صراع إيران وأمريكا

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، أن الرئيس الأمريكي يحتفظ بجميع الخيارات في التعامل مع إيران، مشيرة إلى أن الدبلوماسية تبقى الخيار المفضل لديه.

وأوضحت كيلي في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن الجهود الأمريكية مستمرة لإنهاء حرب إيران والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن القومي للولايات المتحدة، مؤكدة أن واشنطن تمتلك "أقصى قدر من النفوذ" على النظام الإيراني في هذه المرحلة.

وشددت كيلي على أن ترامب لن يقبل إلا باتفاق يحقق المصالح الأمنية الأمريكية بشكل كامل، رغم تصاعد الضغوط داخل الإدارة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه طهران.

مستقبل التهديد والضغط في حرب إيران

وقال السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إيفو دالدر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن ترامب جرب سياسة التهديد والضغط ثم انتقل إلى المفاوضات.

ورأى السفير الأمريكي السابق أن أيا من المسارين لم يحقق نتائج حاسمة حتى الآن في إطار صراع إيران وأمريكا، معتبرا أن ترامب يحاول في الوقت الحالي إيجاد مخرج من الأزمة المتصاعدة.

وأشار دالدر إلى أن الوضع الراهن يتطلب حسما لتجنب مزيد من التصعيد في ملف حرب إيران الذي يلقي بظلاله على المنطقة.

