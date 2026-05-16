4 نعوش على الأعناق.. بني شقير تودع ضحايا حريق منزل بأسيوط (صور)

كتب : محمود عجمي

06:33 م 16/05/2026
    تشييع ضحايا حريق بني شقير بأسيوط (1)
    تشييع ضحايا حريق بني شقير بأسيوط (4)
    تشييع ضحايا حريق بني شقير بأسيوط (3)
    ضحايا حريق بني شقير بأسيوط
    تشييع ضحايا حريق بني شقير بأسيوط (2)

في مشهد إنساني مؤثر، شيّع أهالي قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، جثامين 4 أشخاص لقوا مصرعهم إثر اندلاع حريق داخل منزل مكوّن من طابقين بالقرية.

حزن واسع بين الأهالي

وتجمع المئات من الأهالي أمام مشرحة المستشفى لحظة استلام الجثامين، قبل تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، حيث حُملت النعوش على الأعناق وسط حالة من الحزن والأسى.

تفاصيل الحادث المأساوي

وكانت قرية بني شقير قد استيقظت على فاجعة مؤلمة، بعدما لقي 4 أشخاص مصرعهم نتيجة حريق نشب داخل منزل مكوّن من طابقين، ما أثار حالة من الذهول بين السكان.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ لمباشرة الإجراءات اللازمة.

سبب اندلاع الحريق

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحريق نشب داخل المنزل نتيجة انفجار موتور (تانك) موتوسيكل أثناء إصلاحه، وفقًا لشهادة عدد من الأهالي، ما أدى إلى سقوط الضحايا.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه بدقة.

