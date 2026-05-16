أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتفظ بجميع الخيارات في التعامل مع إيران، مشيرة إلى أن الدبلوماسية تبقى الخيار المفضل لديه، في ظل استمرار الجهود الأمريكية لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق يضمن الأمن القومي للولايات المتحدة.

تمسك بالدبلوماسية رغم التصعيد

وقالت كيلي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة تمتلك "أقصى قدر من النفوذ" على النظام الإيراني، مؤكدة أن ترامب لن يقبل إلا باتفاق يحقق المصالح الأمنية الأمريكية، وذلك رغم تصاعد الضغوط داخل الإدارة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه طهران.

ترامب يبحث عن مخرج

من جانبه، قال السفير الأمريكي السابق لدى حلف حلف شمال الأطلسي، إيفو دالدر، في تصريحات للشبكة، إن ترامب جرّب سياسة التهديد والضغط ثم انتقل إلى المفاوضات، لكن أياً من المسارين لم يحقق نتائج حاسمة، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يحاول حالياً إيجاد مخرج من الأزمة المتصاعدة.

ضغوط انتخابية داخلية

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تتزايد الضغوط السياسية داخل الدائرة المحيطة بترامب لإيجاد تسوية للصراع، بعدما بدأت تداعيات الحرب تنعكس على شعبيته، في ظل مخاوف جمهورية من تأثير الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الضغوط المعيشية على نتائج الانتخابات المقبلة.