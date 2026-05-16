نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على انستجرام، ظهر خلاله مع حبيبته كاميلا فيونا وهما يستمتعان بوقتهما في أول ظهور رومانسي لهما منذ إعلان الفيشاوي ارتباطهما رسميا.

وظهر الفيشاوي مع كاميلا وسط الجبال وكتب على الفيديو: "حبيبتي إلى الأبد".

وحاز الفيديو على إعجاب وتهنئة جمهوره ومحبيه وعلقوا: "انشالله يا رب تلاقي فيها عيلتك و ناسك كلها، ربنا يسعدك عشان انت طبيعي بدون تمثيل في الحقيقه واكيد ربنا هيعوضك، ديري بالك على الفنان احمد ده انسان عظيم وهنيالك فية، مبروك يا ابو قلب طيب اتمنالك كل السعادة والهناء".

أحمد الفيشاوي يعلن ارتباطه رسميا

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي منذ أيام عن ارتباطه رسميا بفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "كاميلا فيونا"، في أحدث ظهور له على السوشيال ميديا.

نشر الفيشاوي مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، ظهر خلاله ممسكا بيدها وهما يرتديان ملابس الغطس وكتب: "أخيرا لقيت ملكتي الصغيرة حورية البحر، بحبك كاميلا".

أعمال ينتظر عرضها أحمد الفيشاوي قريبا

ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد "حين يكتب الحب" المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من معتصم النهار، جميلة عوض، سوسن بدر، ريم مصطفى، تأليف سجى محمد الخليفات، إخراج محمد هاني أبو العينين.

