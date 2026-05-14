مصرع عنصر إجرامي في مواجهة أمنية بقرية تابعة لمركز المنصورة

كتب : رامي محمود

09:37 م 14/05/2026

لقى عنصر إجرامي مصرعه، بعد تبادل إطلاق النار مع قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء مداهمة بؤرة إجرامية يختبئ بداخلها بقرية كفر الشنهاب التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات مؤكدة وتحريات سرية عن اختباء أحد العناصر الإجرامية داخل منطقة زراعية بقرية كفر الشنهاب، واتخاذه منها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

مداهمة أمنية وتبادل إطلاق نار

تم تشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة المقدم أحمد العزب، رئيس المباحث، ومعاونيه النقيب خالد ضياء رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، والنقيب كريم الدنف، حيث جرى استهداف البؤرة الإجرامية.

وخلال المداهمة، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، التي بادلته إطلاق النار، حتى تم إسكات مصدر النيران.

مصرع المتهم وضبط مواد مخدرة وسلاح

وأسفر التعامل عن مصرع المتهم “محمد عصام”، وهو مسجل شقي خطر وصادر بحقه عدد من الأحكام القضائية.

وبتفتيشه وتفتيش المكان، عُثر بحوزته على كمية من طرب الحشيش، وكمية من مخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش، ومبلغ مالي قدره 12500 جنيه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما نُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

مدير أمن الدقهلية مصرع عنصر إجرامي الدقهلية مركز المنصورة النيابة العامة

