انتشال جثمان شاب غرق في ترعة المنصورية بالدقهلية

كتب : رامي محمود

10:20 م 15/05/2026

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب بعد أن لقى مصرعه غرقًا في مياه ترعة المنصورية أمام قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة عدم إجادته السباحة.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع حالة غرق بترعة المنصورية أمام قرية صهرجت الصغرى.

انتقال قوات الإنقاذ

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين غرق شاب يُدعى “مصطفى حمادة محمد أحمد” (15 عامًا)، أثناء نزوله للاستحمام، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

انتشال الجثمان وفحصه

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وبالكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية.

إيداع الجثمان والتحقيقات

تم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.

