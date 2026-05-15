تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب بعد أن لقى مصرعه غرقًا في مياه ترعة المنصورية أمام قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، نتيجة عدم إجادته السباحة.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع حالة غرق بترعة المنصورية أمام قرية صهرجت الصغرى.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين غرق شاب يُدعى “مصطفى حمادة محمد أحمد” (15 عامًا)، أثناء نزوله للاستحمام، حيث جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وبالكشف الطبي عليه تبين أن الوفاة ناتجة عن إسفكسيا الغرق، دون وجود شبهة جنائية.

تم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات.