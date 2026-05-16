شهدت محافظة بورسعيد حادثًا مروريًا مروعًا كاد أن يسفر عن إصابات بشرية خطيرة، بعدما فقد قائد سيارة السيطرة عليها أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادث كما وثقها الفيديو

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام سيارة مسرعة بصندوق قمامة على جانب الطريق، قبل أن تنحرف بشكل مفاجئ وتصطدم بسيارة كانت متوقفة بجوار الرصيف، ما أدى إلى تغيير مسارها بشكل خطير.

وفي تلك اللحظات، كادت السيارة المنحرفة أن تصطدم بشخصين كانا يستعدان لعبور الطريق، إلا أنهما نجوا في اللحظة الأخيرة دون أي إصابات تُذكر.

تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المشهد بأنه "نجاة بأعجوبة"، وسط إشادة بسرعة ردود الفعل التي حالت دون وقوع كارثة.

تأكيد طبي

وأكد مصدر طبي أن مستشفيات بورسعيد لم تستقبل أي حالات إصابة ناتجة عن الحادث، ما يؤكد انتهاء الواقعة دون وقوع أي خسائر بشرية.