"صندوق القمامة طار".. نجاة شخصين من حادث سير مروع في بورسعيد - فيديو

كتب : طارق الرفاعي

07:42 م 16/05/2026

لحظة نجاة شخصين من حادث سير مروع ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد حادثًا مروريًا مروعًا كاد أن يسفر عن إصابات بشرية خطيرة، بعدما فقد قائد سيارة السيطرة عليها أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادث كما وثقها الفيديو

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة اصطدام سيارة مسرعة بصندوق قمامة على جانب الطريق، قبل أن تنحرف بشكل مفاجئ وتصطدم بسيارة كانت متوقفة بجوار الرصيف، ما أدى إلى تغيير مسارها بشكل خطير.

وفي تلك اللحظات، كادت السيارة المنحرفة أن تصطدم بشخصين كانا يستعدان لعبور الطريق، إلا أنهما نجوا في اللحظة الأخيرة دون أي إصابات تُذكر.

أثار الفيديو تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المشهد بأنه "نجاة بأعجوبة"، وسط إشادة بسرعة ردود الفعل التي حالت دون وقوع كارثة.

وأكد مصدر طبي أن مستشفيات بورسعيد لم تستقبل أي حالات إصابة ناتجة عن الحادث، ما يؤكد انتهاء الواقعة دون وقوع أي خسائر بشرية.

طمع الذهب انتهى بالإعدام.. القصة الكاملة لمحاكمة زوجين في الإسكندرية
