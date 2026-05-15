سادت حالة من الصدمة والحزن الشديد بين أسرة الشاب محمد محمود إسماعيل منصور، 17 عامًا، من عزبة شبانة التابعة لقرية المقاطعة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد العثور على جثمانه على شاطئ أبو غليلة بمحافظة مطروح، ضمن 11 جثمانًا آخرين جرفتهم الأمواج، إثر فشل رحلة هجرة غير شرعية بسبب نفاد المؤن.

انهيار الأسرة وصدمة الأب

تعالت صرخات والدة الشاب فور تلقيها نبأ وفاته، فيما دخل والده في حالة صدمة شديدة أفقدته القدرة على النطق والتعبير عن حزنه.

“وحيد أبيه” يحلم بالهجرة

وقال أحد أهالي القرية إن الفقيد كان “وحيد أبيه”، ويعمل عاملًا باليومية، وغادر قريته قبل نحو شهر بحثًا عن فرصة سفر إلى ليبيا تمهيدًا للهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأضاف أن الشاب كان في مقتبل عمره، وقد ألح على أسرته لتوفير مبلغ مالي لتحقيق حلم السفر، قبل أن ينقطع الاتصال به منذ مغادرته.

العثور على الجثمان

وأوضح أن الأسرة تلقت نبأ الوفاة في حالة من الصدمة، وتم التأكد من وجود الجثمان بمستشفى مطروح، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات القانونية واستلام الجثمان لدفنه بمقابر الأسرة في الدقهلية.