نفت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية ما تم تداوله بشأن قيامها بإغلاق بنكي دم غير تابعين لوزارة الصحة والسكان داخل المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان رسمي التزامها بضمان استقرار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددة على أن منظومة توفير فصائل الدم ومشتقاتها تعمل بكفاءة تامة دون أي توقف إداري أو فني.

توضيح بشأن صيانة بنك دم الجامعة

وأوضحت المديرية، في بيانها، أنه بالتواصل مع جامعة الإسكندرية، تبين أنه نظرًا لوجود بعض أعمال الصيانة المؤقتة ببنك الدم التابع للمستشفيات الجامعية، فقد تم التنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية لتوفير احتياجات المرضى من أكياس الدم ومشتقاته.

وأكدت أنه تم توفير الكميات المطلوبة بشكل منتظم خلال الأيام الماضية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية دون تأثر.

اختصاصات الرقابة والمتابعة

وأشارت مديرية الصحة إلى أن إدارة بنوك الدم بالمديرية تختص بالمرور والمتابعة الدورية على جميع بنوك الدم التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى متابعة بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر.

ويهدف ذلك إلى التأكد من مطابقة جميع الوحدات للمعايير الفنية المعتمدة، وضمان سلامة المخزون الاستراتيجي من الدم داخل المنشآت الطبية بالمحافظة.

تحذير من الشائعات

وأهابت المديرية بالمواطنين ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف المرافق الحيوية، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

وشددت على أن احتياجات المستشفيات من فصائل الدم مؤمنة بالكامل، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات الصحية بوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

ويُذكر أن بعض الشائعات خلال الساعات الماضية زعمت صدور قرارات بإغلاق بنك الدم بمستشفى الشاطبي والمستشفى الميري الجامعي، وهو ما نفته المديرية، موضحة أن ما يجري هو أعمال صيانة مؤقتة ببنك دم الجامعة مع استمرار الخدمة بشكل طبيعي.