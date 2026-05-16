قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية، إلى جلسة 7 سبتمبر المقبل للاطلاع والرد.

دعوى إلغاء منع سفر النساء إلى السعودية

وطالبت الدعوى بإلغاء ما وصفته بالتمييز ضد النساء، وإلغاء أي تصنيف للفئات الاجتماعية أو الوظيفية عند التعامل مع قرارات السفر، مع التأكيد على المساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الدستور المصري يكفل حرية التنقل ويحظر التمييز، مطالبة بإلغاء أي قيود إدارية تُقيد سفر النساء أو تفرق بين الفئات الاجتماعية.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى في الجلسة المحددة مع تقديم مذكرات الرد من هيئة قضايا الدولة.

