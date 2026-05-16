جيش الاحتلال: أسقطنا مسيّرتين لحزب الله في جنوب لبنان

كتب : محمد جعفر

09:37 م 16/05/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط طائرتين مسيّرتين تابعتين لحزب الله فوق منطقة في جنوب لبنان تنتشر فيها قوات إسرائيلية، وذلك ضمن تصعيد ميداني متواصل على الحدود بين الجانبين.

صفارات إنذار في الجليل الغربي

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن تحليق المسيّرتين أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمجتمعات الحدودية الواقعة في منطقة الجليل الغربي، وسط حالة استنفار أمني شهدتها المناطق القريبة من الحدود اللبنانية.

قصف صاروخي وقذائف هاون

وفي السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق خلال الساعة الماضية عدة صواريخ وقذائف هاون باتجاه القوات الإسرائيلية الموجودة في جنوب لبنان، في إطار المواجهات المستمرة بين الطرفين.

وأشار الجيش إلى أن القذائف سقطت بالقرب من مواقع القوات الإسرائيلية، لكنه أكد عدم تسجيل أي إصابات في صفوف الجنود نتيجة الهجمات الأخيرة.

حزب الله الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

