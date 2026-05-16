أطلقت محافظة جنوب سيناء الحملة القومية لتحصين الكلاب ضد مرض السعار "داء الكلب"، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

انطلاق الحملة بمدينة أبوزنيمة

وانطلقت الحملة بمدينة أبوزنيمة، بالتنسيق بين الوحدة المحلية للمدينة، ومديرية الطب البيطري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بالحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وما تمثله من خطر على حياة المواطنين خاصة الأطفال.

استهدفت بؤر وتجمعات الكلاب الضالة

وقال العميد سامح المتولي، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن الحملة استهدفت بؤر وتجمعات الكلاب الضالة، وجرى تطعيمها بالأمصال الخاصة بمرض السعار، للحد من ظاهرة هجومها على المواطنين، وذلك طبقا للوائح والقوانين الخاصة بحقوق الحيوانات.

الجهات المشاركة في الحملة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم السبت، أنه جرى إطلاق هذه الحملة بالتنسيق المشترك بين محافظة جنوب سيناء ومديرية الطب البيطري، وتحت الإشراف المباشر لرئاسة المدينة، مؤكدا أن الفريق البيطري المتخصص يواصل عمله الميداني تغطية كافة الأحياء والمناطق التي تعد بؤر لتجمعات الكلاب الضالة.

استمرار فعاليات الحملة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، على استمرار فعاليات الحملة القومية بكافة مدن المحافظة بالاشتراك مع بعض عمال مجالس المدن و العاملين بالإدارات البيطرية الذين تم تأهيلهم بالتدريب اللازم للتعامل مع الكلاب خلال عملية التطعيم.

أهداف الحملة

وأشارت إلى أن هذه الحملة تهدف إلى مكافحة مرض السعار والحد من انتشاره، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتوفير الحماية البيئية والصحية داخل المدن من خلال تحصين الحيوانات، وننشر الوعي بأهمية التحصينات الدورية، ودور الطب البيطري في الوقاية من الأمراض المشتركة.