نظم متحف شرم الشيخ فعالية تفاعلية للأطفال بعنوان "يدٌ تُداوي.. رحلة في الرعاية عبر الحضارة"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.

أنشطة تعليمية وثقافية مبتكرة

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف تحرص على تقديم أنشطة تعليمية وثقافية مبتكرة ترتبط بالمناسبات العالمية، وتسهم في تنمية الوعي الإنساني لدى الأطفال، ضمن الدور المجتمعي الذي يقوم به المتحف في توعية النشء.

تجربة تفاعلية داخل قاعات العرض

وأوضح مدير المتحف، في تصريح اليوم، أن الفعالية أُقيمت بمشاركة مجموعة من الأطفال في الفئة العمرية من 8 إلى 14 عامًا، وأتاحت لهم فرصة خوض تجربة تفاعلية داخل قاعات العرض المتحفي، تعرفوا خلالها على مفهوم الرعاية والاهتمام بالإنسان عبر العصور، بداية من الحضارة المصرية القديمة وحتى العصر الحديث.

أنشطة تعتمد على التمثيل والتفاعل

وأضاف أن الفعالية تضمنت جولة إرشادية تفاعلية، إلى جانب أنشطة تعتمد على التمثيل واتخاذ القرار، فضلًا عن مواقف تعليمية هدفت إلى تعزيز قيم التعاطف والتعاون والعمل الإنساني لدى الأطفال، من خلال الربط بين القطع الأثرية ومفهوم الرعاية في الحياة اليومية.

التعبير عن الأفكار والقيم الإنسانية

وتابع أن التجربة أتاحت للأطفال فرصة المشاركة الفعالة والتعبير عن أفكارهم حول أهمية الاهتمام بالآخرين، ودور التمريض باعتباره أحد أسمى المهن الإنسانية.

تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال

وأكد مدير المتحف حرص إدارة المتحف على تفعيل دورها الثقافي والتعليمي من خلال تقديم تجارب تفاعلية تسهم في بناء وعي الأطفال، وتعزيز ارتباطهم بالتراث والقيم الإنسانية.