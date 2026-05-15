تستعد مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لانطلاق فعاليات الاحتفالية السنوية الخاصة بمرور عام على إنشاء أول نادٍ للجاليات اليونانية بالمحافظة.

دعم أول نادٍ يوناني بجنوب سيناء

وقال توني كازامياس، رئيس النادي اليوناني بمدينة دهب، إنه جرى اختيار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمحليات، رئيسًا شرفيًا للأندية اليونانية بمصر، تقديرًا لدوره في دعم إنشاء أول نادٍ يوناني بمحافظة جنوب سيناء، والذي يمثل جسرًا ثقافيًا وسياحيًا للجاليات اليونانية والقبرصية داخل مصر.

تتويج رسمي خلال الجمعية العمومية

وأوضح كازامياس، في تصريح اليوم، أن القرار سيُعلن رسميًا مساء اليوم خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي بمدينة دهب، على هامش الاحتفالية الكبرى التي تنطلق غدًا بمناسبة مرور عام على افتتاح النادي، وذلك بحضور أعضاء الجالية اليونانية.

أول مؤسسة يونانية على أرض جنوب سيناء

وأكد أن اللواء خالد فودة، خلال فترة توليه منصب محافظ جنوب سيناء، عمل على تذليل العقبات أمام إنشاء أول مؤسسة يونانية على أرض المحافظة، لتصبح مركزًا مهمًا للسياحة اليونانية والقبرصية، ورمزًا يربط بين السياحة الدينية والروحانية والتاريخية بمدينة سانت كاترين، من خلال الدير، والسياحة الشاطئية والترفيهية بمدينة دهب.

تعزيز الدمج الثقافي بين الشعبين

ولفت إلى أن الربط بين دير سانت كاترين والنادي اليوناني يسهم في تعزيز الدمج الثقافي بين الشعبين المصري واليوناني، مشيرًا إلى أن اللواء إسماعيل كمال يواصل دعم أبناء الجالية اليونانية داخل المحافظة، ويشجع على مد جسور التواصل المستمر بين الجانبين.

التوسع في إنشاء فروع جديدة

وكشف رئيس النادي اليوناني بمدينة دهب عن خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء فروع جديدة للنادي داخل مدن جنوب سيناء، بينها الطور وشرم الشيخ، بهدف جذب مزيد من السائحين اليونانيين والقبارصة، وفتح أسواق سياحية جديدة للاستفادة من المقومات السياحية التي تتمتع بها مدن المحافظة، سواء في السياحة الشاطئية أو الترفيهية.