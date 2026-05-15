الأرصاد تحذر.. رياح قوية وأتربة تضرب جنوب سيناء غدًا السبت

كتب : رضا السيد

10:12 م 15/05/2026

أهاب مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء بالمواطنين والمسافرين على الطرق الدولية ضرورة توخي الحذر، بسبب نشاط الرياح الشديدة المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في المناطق الصحراوية، مع الالتزام بتعليمات الجهات المعنية، وتجنب الأنشطة البحرية لحين استقرار الأحوال الجوية.

تحذير من هيئة الأرصاد الجوية

وأوضح البيان أن مركز العمليات تلقى تحذيرًا من هيئة الأرصاد الجوية، يفيد بتعرض بعض مناطق المحافظة غدًا السبت لرياح نشطة تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

إجراءات مرورية مشددة

وأكد البيان أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات ونشر الرادارات على الطرق الدولية، للحد من السرعات العالية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

اضطراب في الملاحة البحرية

وأشار إلى أن حركة الملاحة البحرية بخليجي السويس والعقبة ستتأثر بنشاط الرياح، حيث تتراوح سرعتها بين 45 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة.

