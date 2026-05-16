الهند تفرض قيوداً على واردات الفضة لخفض فاتورة الاستيراد ودعم الروبية

كتب : محمد جعفر

08:38 م 16/05/2026

أسعار الفضة

فرضت الهند قيوداً جديدة على واردات الفضة بمختلف أشكالها تقريباً، وذلك بأثر فوري، وفق قرار حكومي صدر السبت، في إطار تحركات تستهدف تقليص فاتورة الاستيراد والحد من الضغوط الواقعة على الروبية الهندية.

سبائك الفضة ضمن الفئة المقيدة

وبموجب القرار، تم إدراج واردات سبائك الفضة بنسبة نقاء 99.9% إضافة إلى جميع الأشكال شبه المصنعة الأخرى ضمن الفئة المقيدة، وهي الفئات التي مثلت أكثر من 90% من إجمالي واردات الفضة خلال السنة المالية الماضية.

ومن المتوقع أن تؤدي القيود الجديدة إلى انخفاض واردات الفضة وتقليص الكميات المتاحة داخل السوق المحلية، وهو ما قد يدفع الأسعار المحلية للارتفاع ويزيد من العلاوات خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تقديرات متعاملين في السوق.

تأثير محتمل على الأسعار العالمية

وبحسب رويترز، يرى مراقبون أن تراجع الطلب من الهند، التي تعتمد على الواردات لتغطية أكثر من 80% من استهلاكها المحلي من الفضة، قد ينعكس أيضاً على الأسعار العالمية للمعدن، نظراً إلى حجم السوق الهندية باعتبارها أكبر مستهلك للفضة في العالم.

رفع الرسوم الجمركية على المعادن

وكانت الحكومة الهندية قد رفعت في وقت سابق من الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15% مقارنة بـ6% سابقاً، ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى تقليص مشتريات المعادن من الخارج وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي المتأثرة بارتفاع أسعار النفط العالمية.

واردات الفضة الهند أسعار الفضة الروبية الهندية الرسوم الجمركية

