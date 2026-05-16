تستعد قناة MBC مصر للاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام من خلال عرض حلقات خاصة من برنامج "YES, I AM FAMOUS – نعم، أنا مشهور"، تقديم الإعلامية منى الشرقاوي.

تفاصيل حلقة عادل إمام على ام بي سي مصر

وخلال الحلقات، يتحدث الزعيم عادل إمام عن العديد من الجوانب الخاصة في حياته الشخصية والفنية، حيث يكشف تفاصيل تتعلق بدور أسرته في رحلته الفنية، وعلاقته بأبنائه وأحفاده، إلى جانب استعراض أبرز محطات النجاح والصعوبات التي واجهها خلال مسيرته الطويلة.

كما يتطرق عادل إمام إلى كواليس علاقاته بعدد من رموز الفن الذين شاركوه مشواره، بالإضافة إلى الحديث عن المواقف الإنسانية والمهنية التي مر بها على مدار سنوات طويلة من العمل الفني، في حوار يتضمن العديد من التفاصيل التي يتحدث عنها للمرة الأولى.

موعد عرض حلقة عادل إمام على ام بي سي مصر

تحتفل MBC مصر بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام بعرض حلقات خاصة من "نعم أنا مشهور"، يكشف خلالها أسرارًا وتفاصيل إنسانية وفنية لأول مرة يومي الأحد والإثنين 17 و18 مايو في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل.