كشف الدكتور محمود هاشم عبد القادر، أستاذ الكيمياء الضوئية المتفرغ بجامعة القاهرة ومؤسس الجامعات الأوروبية في مصر، عن ابتكار مصري يستخدم تقنية "العلاج الضوئي الديناميكي" للقضاء على الأورام الخبيثة ومكافحة يرقات الملاريا والحشرات الضارة، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا تمنح دقة فائقة في استهداف الخلايا المصابة دون آثار جانبية.

علاج السرطان بالأكسجين النشط

وأوضح الدكتور هاشم أن العلاج الضوئي يعتمد على تفاعل الضوء مع مادة الكلوروفيل والأكسجين، حيث تتحول الخلايا المصابة إلى ما يُعرف بـ "الأكسجين النشط"، ما يؤدي إلى القضاء على الخلايا السرطانية بشكل آمن، مع تقوية جهاز المناعة وزيادة نسب الشفاء بتكلفة ووقت أقل، مؤكداً أن المنظومة معتمدة رسميًا من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) والجهات الأوروبية.

الابتكار المصري في مكافحة الملاريا

استعرض الدكتور هاشم تطبيق الابتكار المصري على مكافحة الملاريا وحمى الضنك والطفيليات، باستخدام تكنولوجيا الطاقة الضوئية، حيث تتغذى يرقات البعوض على مادة الكلوروفيل، فتتعرض للموت فورًا تحت أشعة الشمس، وتم تطبيق التجارب عمليًا في أوغندا بنتائج مبهرة، وحصل الابتكار على تسجيل رسمي في مصر والسعودية وأوغندا.

مكتبة الإسكندرية منصة للعلماء

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذه المحاضرة جزء من سلسلة "آفاق البحث الأكاديمي في مصر" لاستعراض إنجازات العلماء المصريين، مشيدًا بدور الدكتور محمود هاشم في تأسيس الجامعة الألمانية والمعهد القومي لليزر، ودوره العلمي المرموق على المستوى الدولي.

جذور تاريخية وتطلعات مستقبلية

أشار الدكتور هاشم إلى أن العلم وراء هذه التقنية يعود لقدماء المصريين والصينيين، وعاد للظهور في ألمانيا عام 1885، واختتم المحاضرة بالإعلان عن خطة لإنشاء أول مركز متخصص للعلاج الضوئي الديناميكي في مصر، ليكون منصة للتشخيص المبكر للأمراض الخبيثة وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية.