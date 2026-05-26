لقي 6 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف، جنوب نفق بني سويف بنحو 13 كيلومترًا في اتجاه الصعيد.

بلاغ بوقوع حادث مروع

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص في الحال، نتيجة قوة التصادم بين السيارتين.

نقل الجثامين ورفع آثار الحادث

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما رفعت الجهات المختصة آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

ملابسات الحادث

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.