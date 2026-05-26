إعلان

مصرع 6 أشخاص في تصادم مروع بين ملاكي ونقل ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:12 ص 26/05/2026

تصادم ملاكي ونقل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي 6 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف، جنوب نفق بني سويف بنحو 13 كيلومترًا في اتجاه الصعيد.

بلاغ بوقوع حادث مروع

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقال سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة الأولية تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص في الحال، نتيجة قوة التصادم بين السيارتين.

نقل الجثامين ورفع آثار الحادث

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما رفعت الجهات المختصة آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

ملابسات الحادث

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث بني سويف حوادث الطرق أخبار بني سويف تصادم سيارات حادث سير

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بحضور أحمد داود وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"
زووم

بحضور أحمد داود وسلمى أبو ضيف نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "إذما"
إيران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
شئون عربية و دولية

إيران: لو كان روبيو يعرف التاريخ أو العمارة لما التقط صورة هنا
فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

فيفا يحسم أزمة تأشيرات إيران قبل كأس العالم.. ما التفاصيل؟
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة
أخبار مصر

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة
تحركات حكومية جديدة لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو
أخبار مصر

تحركات حكومية جديدة لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة قبل 18 يوليو

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة