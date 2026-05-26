تبتلع كل شيء.. 4 أسرار عن أخطر المسطحات المائية في العالم (صور)

على قد الإيد.. أرخص 4 وجهات لشهر العسل بأسعار تبدأ من 2500 جنيه

وسط المناظر الطبيعية الساحرة، تبرز بعض الحدائق حول العالم كأيقونات للجمال والهدوء، كما تعد وجهات مثالية لعشاق الطبيعة والسفر، لما توفره من تجربة مميزة تجمع بين الاسترخاء والاستمتاع بسحر الطبيعة الخلابة.

فيما يلي، إليكم مجموعة من أجمل وأشهر الحدائق التي تخطف أنظار الزوار بجمالها الفريد، وفقا لموقع "theluxurytravel".

حديقة توريس ديل باين الوطنية، تشيلي

حديقة توريس ديل باين الوطنية في تشيلي واحدة من أنقى المناطق الطبيعية في العالم، حيث تتميز بقممها الجرانيتية العملاقة وأنهارها الجليدية الضخمة وسهولها الواسعة وغابات الزان القديمة التي تضم حيوانات الجواناكو والثعالب والبوما.

ورغم أن الوصول إلى أفضل الإطلالات يتطلب بعض الجهد، فإن الزوار يمكنهم الاستمتاع بأبرز معالم الحديقة عبر جولات بالسيارة، بينما تظل رحلات المشي الطويلة التجربة الأجمل لعشاق المغامرة.

ويعد مشهد شروق الشمس على قمم الجبال، عندما تتحول ألوانها من الأرجواني إلى الأحمر، من أكثر اللحظات سحرا في الحديقة.

حديقة ناميب-نوكلوفت، ناميبيا

تضم حديقة ناميب-نوكلوفت الوطنية في ناميبيا جزءا من صحراء ناميب، أقدم صحراء في العالم، إضافة إلى سلسلة جبال نوكلوفت، ما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات الطبيعية إدهاشا في أفريقيا.

وتشتهر الحديقة بمنطقتي سوسوس فلي وديد فلي، حيث تتناثر الأشجار السوداء وسط الكثبان الرملية الحمراء العملاقة، في مشهد يبدو وكأنه من عالم آخر، كما تضم بعضا من أعلى الكثبان الرملية في العالم، وأشهرها كثيب "بيج دادي" الذي يصل ارتفاعه إلى نحو 380 مترا.

حديقة سيرينجيتي، تنزانيا

حديقة سيرينجيتي الوطنية في تنزانيا من أشهر المحميات الطبيعية عالميا، وقد أدرجتها اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، كما صُنفت من عجائب الدنيا السبع الطبيعية.

وتشتهر الحديقة بالهجرة السنوية الكبرى، حيث تتحرك ملايين الحيوانات، من بينها حيوانات النو والحمير الوحشية، لمسافات طويلة بحثا عن الأمطار والمراعي.

وتوفر هذه الرحلة مشاهد استثنائية للحياة البرية، خاصة خلال عبور القطعان للأنهار المليئة بالتماسيح أو خلال موسم الولادة الذي يشهد ولادة آلاف الحيوانات يوميًا.

حديقة يوسيميتي، ولاية كاليفورنيا الأمريكية

تقع يوسيميتي الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتُعتبر من أقدم المحميات الطبيعية في الولايات المتحدة، كما أنها مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وتتميز الحديقة بوادي يوسيميتي الشهير، المحاط بالجبال الجرانيتية الشاهقة والشلالات المذهلة والغابات الكثيفة، كما تضم أكثر من 1300 كيلومتر من مسارات المشي، إضافة إلى أشجار السيكويا العملاقة التي يعود عمر بعضها إلى آلاف السنين.

وتختلف جمالية الحديقة باختلاف الفصول، إذ تزدهر شلالاتها في الربيع، وتتحول في الشتاء إلى جنة ثلجية لعشاق التزلج والأنشطة الشتوية.

حديقة فيوردلاند، نيوزيلندا

تقع حديقة فيوردلاند الوطنية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، وتمتد على مساحة شاسعة تضم غابات مطيرة وأنهارا وبحيرات صافية، إضافة إلى المضائق البحرية التي نحتتها الأنهار الجليدية عبر آلاف السنين.

ويُعتبر مضيق ميلفورد ساوند وقمة ميتري من أشهر معالم الحديقة وأكثرها تصويرا، خاصة خلال الأيام الممطرة عندما تتحول المنحدرات إلى شلالات متدفقة في مشهد طبيعي مذهل.

حديقة كوركوفادو، كوستاريكا

تُصنف حديقة كوركوفادو الوطنية في كوستاريكا كواحدة من أغنى مناطق العالم بالتنوع البيولوجي، حيث تضم غابات مطيرة قديمة وغابات سحابية وشواطئ بكر ومستنقعات مانجروف.

وتحتوي الحديقة بالحياة البرية الاستوائية، مثل ببغاوات المكاو الحمراء والتابير وضفادع الأشجار ذات العيون الحمراء وأنواع متعددة من القرود والثعابين.

كما يحظى الزوار بفرصة نادرة لمشاهدة الحيوانات المفترسة في بيئتها الطبيعية، ما يجعل الحديقة وجهة مثالية لعشاق المغامرات البرية.

حديقة أولورو-كاتا تجوتا، أستراليا

وفقا لموقع "brittany"، تشتهر الحديقة بصخرة أولورو العملاقة ذات اللون الأحمر، والتي تتغير ألوانها مع حركة الشمس خلال اليوم، ما يمنح الزوار مشاهد طبيعية ساحرة.

كما تضم المنطقة آثارا تاريخية تعود إلى أكثر من عشرة آلاف عام، فضلا عن حياة برية مميزة يمكن استكشافها خاصة خلال ساعات الليل.

حديقة تشينك تيري، ساحل ليجوريا الإيطالي

تقع حديقة تشينك تيري على ساحل ليجوريا الإيطالي، وتتميز بإطلالاتها الخلابة التي تجمع بين الجبال والبحر والقرى الساحلية الملونة، كما تشتهر بمسارات المشي البانورامية التي تربط بين القرى الساحلية، ما يمنح الزوار فرصة للاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الساحرة أثناء التنقل سيرا على الأقدام.

وتوفر أيضا شواطئ رائعة للاسترخاء بعد جولات المشي الطويلة، فضلا عن تجربة المأكولات الإيطالية التقليدية، وعلى رأسها طبق "تروفي آل بيستو" الشهير.