ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء؟

كتب : آية محمد

12:55 م 26/05/2026

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 26-5-2026، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4575 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5880 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6860 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7840 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 54880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 243824 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 392000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.02% إلى نحو 4523 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

القصة الكاملة لحكم حبس مروان بابلو بتهمة ازدراء الأديان
