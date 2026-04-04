تتميز محافظة جنوب سيناء بالقمم الجبلية والتضاريس الوعرة، التي تتيح للسائحين من محبي المغامرات القيام برحلات برية ممتعة، وتسلق الجبل، واكتشاف الطبيعة الجيولوجية والصخرية الفريدة، ويجسد جبل "أم شومر" الذي يقع ضمن حدود محمية سانت كاترين الطبيعية التي تحافظ على النباتات والحيوانات النادرة في المنطقة، كونه يعد من القمم المميزة بتضاريسه الوعرة والمرتفعة التي تتطلب مجهودًا للتسلق، ويطل على سلسلة من القمم المحيطة مثل جبل كاترين وجبل موسى.

ثان أعلى قمة جبلية في مصر

قال الشيخ جميل عطية، دليل بدوي بسانت كاترين، إن جبل أم شومر يعد ثاني أعلى قمة جبلية في مصر بعد جبل كاترين، وأحد الإطلالات البانورامية التي تمكن السائحين من رؤية سلسلة الجبال ووديان جنوب سيناء، لذا فهو بمثابة تجربة بصرية فريدة لعشاق الطبيعة والتصوير الجيولوجي، كونه يصل ارتفاعه إلى 2,586 مترًا فوق سطح البحر.

تجربة طبيعية وجيولوجية فريدة

وأوضح "جميل" أن ارتفاع الجبل وتكويناته الصخرية جعلت من زيارته تجربة طبيعية وجيولوجية فريدة، كونه يتكون من صخور نارية ومتحولة مثل "الجرانيت المتدرج، الجرانوديوريت، البازلت البركاني، الشست المتحول"، والتي تكشف عن مراحل النشاط البركاني، والتغيرات الجيولوجية عبر العصور، مما يجعل المنطقة المحيطة به نموذجًا مثاليًا لدراسة التطور الجيولوجي للجبال.

وجهة مثالية لمحبي المغامرة

وأكد أن الجبل من المناطق شديدة الوعورة لكثرة الجبال المحيطة به والوديان العميقة، وهذه الطبيعة جعلت المنطقة وجهة مثالية لمحبي المغامرة والجيولوجيا، وخلال التسلق لابد أن يجري اصطحاب مياه كافية، طعام وملابس مناسبة للطقس الجبلي خاصة أن درجة الحرارة تنخفض بشدة على قمته، كون رحلة التسلق تستغرق من 3 إلى 5 ساعات والهبوط من 2 إلى 4 ساعات، لذا تتطلب لياقة بدنية عالية.

وأشار إلى أن قمة الجبل تتيح للسائحين تصوير الطبيعة، ومراقبة الحياة البرية، التي تتضمن نباتات الزعتر البري، والأعشاب الطبية، والنباتات الصحراوية النادرة التي تتكيف مع الظروف القاسية، والحيوانات مثل الوعول، الطيور الجبلية، الزواحف النادرة.