إعلان

فيديو صادم.. سقوط لعبة ملاهي في الهند وهذا ما حدث للركاب

كتب : سيد متولي

10:30 م 08/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فزع الركاب لحظة سقوط لعبة
  • عرض 3 صورة
    كسر في لعبة على ارتفاع شاهق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحولت لحظات الترفيه إلى مشهد مأساوي في إحدى مدن الملاهي بالهند، بعدما انتهت جولة اعتيادية على لعبة دوارة بكارثة مفاجئة أثارت حالة من الذعر بين الزوار.

كيف سقطت لعبة ملاهي في الهند؟


وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، بدأت الواقعة عندما صدرت أصوات احتكاك حادة من الهيكل المعدني للعبة أثناء التشغيل، قبل أن تميل تدريجيا إلى أحد الجانبين، ثم انهارت بشكل كامل من ارتفاع يقدر بنحو 18 مترا.

ما عدد المصابين حادث سقوط ملاهي ؟


وأسفر الحادث عن إصابة نحو 30 شخصا، بينهم نساء وأطفال، مع نقل ما لا يقل عن 10 حالات في وضع حرج إلى المستشفى، فيما حوصر عدد من الركاب تحت الأنقاض بعد سقوط اللعبة، التي كانت تقل قرابة 80 شخصا وقت وقوع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظات ما قبل الانهيار، حيث بدت العجلة غير مستقرة قبل سقوطها، بينما حاول المتواجدون في المكان التدخل لإنقاذ المصابين والعالقين وسط حالة من الفوضى.

أصوات غير طبيعية قبل الحادث


وأكد شهود عيان أنهم لاحظوا أصواتا غير طبيعية قبل الحادث، وحذروا القائمين على تشغيل اللعبة، إلا أن التحذيرات لم تؤخذ على محمل الجد، ما أدى إلى وقوع الكارثة.

وحدثت الواقعة خلال فعالية ليلية ضمن معرض "بهينساها ميلا"، حيث استمرت جهود الإنقاذ لنحو ساعة بمشاركة فرق الطوارئ وعدد من المتطوعين، حتى تم إخراج جميع العالقين.

ما هي أسباب سقوط اللعبة ؟


وكشفت المؤشرات الأولية عن وجود خلل في قاعدة تثبيت العجلة، وعدم قدرتها على تحمل الحمولة، ما يرجح وجود تقصير في إجراءات السلامة، بينما بدأت السلطات تحقيقا رسميا للوقوف على أسباب الحادث.

الهند لعبة حادث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
حوادث وقضايا

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
أخبار مصر

سفارة إيرانية: يا ترامب إذا لم يكن لديك طوق للكلب المسعور إسرائيل فهل يجب
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

