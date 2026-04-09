بسبب موقد مشتعل.. حريق حظيرة ماشية يلتهم 4 رؤوس بسبك الضحاك في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:02 ص 09/04/2026

اندلع حريق كبير داخل حظيرة مواشي بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في العاشرة مساء الأربعاء، ما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الحريق

شب الحريق داخل حظيرة مواشي مقامة خلف منزل قديم مبني بالطوب اللبن، ملك المواطن محمد فتحي غراب، حيث امتدت النيران سريعًا بسبب طبيعة الحظيرة المبنية من القش والأخشاب.

سبب الاشتعال

كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى وجود موقد مشتعل داخل الحظيرة، ما أدى إلى اندلاع النيران وانتشارها بشكل سريع داخل المكان.

تدخل الحماية المدنية

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور دفعت بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده خلال ساعة واحدة، بحضور قيادات الشرطة.

خسائر الحادث

أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية داخل الحظيرة، دون وقوع إصابات بشرية، فيما تضررت الحظيرة بشكل كامل نتيجة النيران.

إجراءات قانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
زووم

حدث بالفن | حقيقة خلاف تامر حسني مع حمادة هلال عزاء الشاعر هاني الصغير
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مصراوى TV

مجدي الجلاد: هل كامل الوزير يحظى بقوة ودعم؟ ود. محمود محيي الدين يرد
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق
حكايات الناس

"كنا نعتقد أن الهدنة تشملنا".. لبنانيون يروون كابوس غارات الـ10 دقائق

أخبار

المزيد

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران