

اندلع حريق كبير داخل حظيرة مواشي بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، في العاشرة مساء الأربعاء، ما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية، وسط حالة من القلق بين الأهالي.

تفاصيل الحريق

شب الحريق داخل حظيرة مواشي مقامة خلف منزل قديم مبني بالطوب اللبن، ملك المواطن محمد فتحي غراب، حيث امتدت النيران سريعًا بسبب طبيعة الحظيرة المبنية من القش والأخشاب.

سبب الاشتعال

كشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى وجود موقد مشتعل داخل الحظيرة، ما أدى إلى اندلاع النيران وانتشارها بشكل سريع داخل المكان.

تدخل الحماية المدنية

تلقت الحماية المدنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور دفعت بسيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده خلال ساعة واحدة، بحضور قيادات الشرطة.

خسائر الحادث

أسفر الحريق عن نفوق 4 رؤوس ماشية داخل الحظيرة، دون وقوع إصابات بشرية، فيما تضررت الحظيرة بشكل كامل نتيجة النيران.

إجراءات قانونية

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.