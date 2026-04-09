سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

03:44 ص 09/04/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8190 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7165 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6145 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4780 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3410 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 254695 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57320 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 4760 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 سعر وقية الذهب سعر الجنيه الذهب الذهب أسعار الذهب ارتفاع الذهب سعر الذهب عالميا أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب الذهب لحظة بلحظة الذهب الآن سعر وقية الذهب اليوم الجنيه الذهب سعر الذهب مع بداية التعاملات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
نصائح طبية

دراسة تكشف تأثير وزن حديثي الولادة على وظائف الدماغ في المستقبل ؟
رضا بهلوي: الحل الوحيد في إيران هو إسقاط النظام
شئون عربية و دولية

رضا بهلوي: الحل الوحيد في إيران هو إسقاط النظام
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
أخبار مصر

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران