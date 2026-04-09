إذا أخلت بوقف إطلاق النار.. نائب الرئيس الأمريكي يُحذر إيران من عواقب وخيمة

كتب : مصراوي

03:25 ص 09/04/2026

نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس

وكالات

حضّ نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إيران، على عدم السماح بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قبل أيام من قيادته محادثات مع طهران في باكستان.

قال فانس للصحافيين في المجر: "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوما إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

أضاف فانس: "على الإيرانيين أن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بجدية، وإذا أخلّوا بالاتفاق فسيواجهون عواقب وخيمة".

وحذر قائلا: "على الإيرانيين اتخاذ الخطوة التالية وإلا فإن أمام الرئيس دونالد ترامب خيارات للعودة إلى الحرب".

وتابع: "الإيرانيون وعدوا بفتح مضيق هرمز، والإسرائيليون يحاولون تهيئة الظروف لنجاحنا في المفاوضات بشأن إيران".

وتطرق فانس إلى الملف اللبناني، فقال: "الإيرانيون ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان وهو ليس كذلك"، مضيفا أن الإسرائيليين عرضوا ضبط النفس في لبنان.

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، أن حدّة خطاب ترامب كانت عاملا حاسما في التوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأوضحت ليفيت، أن المقترح الإيراني الأولي كان غير مقبول وتم التخلي عنه، مشيرة إلى أن الضغوط الأمريكية دفعت طهران إلى تقديم تنازلات، من بينها الموافقة على فتح مضيق هرمز، وفقا لسكاي نيوز.

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان
أخبار مصر

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

مفاجآة.. هل ضغط ترامب على باكستان لإقناع إيران بوقف الحرب مؤقتًا؟
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

ردًا على إسرائيل.. حزب الله يُطلق صواريخ تجاه تل أبيب للمرة الأولى منذ

