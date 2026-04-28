تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته وطفله الرضيع داخل مسكن الزوجية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد قرار سابق بتأجيل القضية لعرضه على لجنة الصحة النفسية المختصة.

أجلت المحكمة في وقت سابق، خلال أولى جلسات نظر القضية، المحاكمة لحين إعداد تقرير شامل حول الحالة العقلية للمتهم، وبيان مدى سلامة قواه وقت ارتكاب الواقعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة والفصل في القضية.

تعود أحداث الواقعة إلى نوفمبر 2025، عندما أقدم المتهم على قتل زوجته البالغة من العمر 22 عامًا ورضيعهما داخل منزلهما، مستخدمًا سلاحًا أبيض، في جريمة هزت الرأي العام داخل المحافظة.

أثارت الواقعة حالة واسعة من الغضب والصدمة، بعدما نشر المتهم صورًا لزوجته وطفله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب ارتكاب الجريمة، في تصرف زاد من بشاعة الحادث، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه.

في سياق متصل، قال المحامي أحمد العناني شقيق المجني عليها، إن الأسرة تترقب جلسة اليوم لتحقيق العدالة، مؤكدًا تمسكهم بحق شقيقته وطفلها، ورفض أي محاولات للتشكيك في المسؤولية الجنائية للمتهم، خاصة بعد المطالبات بعرضه على الطب النفسي.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما تستكمل المحكمة اليوم نظر القضية في ضوء ما ورد من تقارير، تمهيدًا لاتخاذ القرار القضائي المناسب.

