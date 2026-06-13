كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً مستقرة نسبيًا تميل إلى الطقس الصيفي مع استمرار فصل الربيع.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، نتيجة تأثر هذه المناطق بمنخفض جوي غير متعمق، يؤدي إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة.

وأوضحت منار غانم، أن درجات الحرارة تظل حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، مع استقرار نسبي في قيم الحرارة خلال الأيام المقبلة دون تغيرات حادة، لتتراوح بين 34 و36 درجة مئوية.

وأشارت منار غانم إلى أن نسب الرطوبة بدأت في الارتفاع تدريجيًا، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بدرجة أو درجتين عن القيم الفعلية، لافتة إلى أن الطقس يكون حارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترة الظهيرة، مضيفة أن فترات الليل تشهد أجواءً معتدلة على شمال الجمهورية ومائلة للحرارة على جنوبها، مع نشاط للرياح في المساء وساعات الليل ما يساهم في تلطيف الأجواء خاصة في المناطق المفتوحة.

وتحدثت منار غانم عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة الرابعة حتى السابعة أو الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى أنها تتلاشى مع سطوع الشمس وتحسن الرؤية الأفقية.