أوضح اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أنه تم التعامل الفوري مع الواقعة فور رصدها داخل مدرسة روافع القصير الإعدادية الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة داخل المدرسة.

تفعيل القرار الوزاري 34 وعقوبات مشددة

وشدد المحافظ على تطبيق القرار الوزاري رقم (34)، والذي ينص على عقوبات صارمة قد تصل إلى إلغاء الامتحانات والفصل لمدة عام دراسي كامل، وذلك وفق ما تسفر عنه التحقيقات الجارية.

إيقاف رئيس اللجنة وإحالته للتحقيق

وقرر المحافظ إيقاف رئيس لجنة الامتحانات عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع صرف نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، وإحالة المعلم المسؤول عن تسليم وتسلم المدرسة للتحقيق العاجل.

التأكيد على الانضباط داخل المنظومة التعليمية

وأكد محافظ سوهاج على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وعدم التهاون مع أي تجاوزات، بما يضمن الحفاظ على الانضباط وصون هيبة العملية التعليمية داخل المدارس.