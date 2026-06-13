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قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، وعدد من قيادات هيئة الطرق والكباري، بجولة تفقدية لمتابعة مشروع محور وكوبري دراو على نهر النيل.

تفاصيل مشروع محور دراو

يمتد محور دراو بطول 18 كم، بواقع حارتين لكل اتجاه بعرض 21 مترًا، ويشمل 9 أعمال صناعية تضم 7 كباري ونفقين، ويُعد من المشروعات الحيوية لدعم الربط المروري بمحافظة أسوان.

أهمية المحور في دعم التنمية

أكد وزير النقل أن محور دراو يمثل إضافة مهمة لشبكة محاور النيل، ويسهم في ربط الطرق الزراعية والصحراوية شرق وغرب النيل، ودعم مشروعات التنمية الزراعية والسياحية والصناعية بالمحافظة.

مكافآت للعاملين بالمشروع

قرر وزير النقل خلال الجولة صرف مكافآت للمهندسين والعاملين بالمشروع، تقديرًا لجهودهم في سرعة إنجاز الأعمال وجودة التنفيذ.

متابعة مشروعات طرق أخرى بأسوان

شملت الجولة متابعة عدد من مشروعات الطرق، منها رفع كفاءة وصلة مطار أسوان بطول 7.8 كم، وأعمال تطوير الطريق الرابط بين الطريق الزراعي الغربي والصحراوي الغربي، بالإضافة إلى متابعة تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1226 كم.

توجيهات مشددة بسرعة التنفيذ والالتزام بالجودة

وجه وزير النقل بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، مع تعزيز إجراءات السلامة المرورية، وإزالة أي تعديات على جانبي الطرق، لضمان تنفيذ مشروعات آمنة وفعالة تدعم خطط التنمية.