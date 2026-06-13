أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، فتح عدد من مراكز الشباب أمام الأعضاء والجمهور لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 عبر شاشات عرض مجهزة.

شاشات عرض كبيرة وأجواء منظمة

قامت المديرية بتجهيز شاشات عرض كبيرة داخل المراكز الشبابية، بهدف إتاحة متابعة المباريات في أجواء رياضية آمنة ومنظمة، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة أثناء الدخول والخروج.

تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة، تخدم الشباب والأسر وتوفر أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

قائمة مراكز الشباب المشاركة

شملت الخطة تخصيص 19 مركز شباب على مستوى المحافظة، وهي: المعمورة، المنتزه، الحرمين، طوسون، العامرية، الناصرية، الجزائر، عبد القادر، أحمد عرابي، بغداد، برج العرب القديم، برج العرب الجديد، الشهيد مهيد الهواري، الأنفوشي، السيوف 1، أبيس 1، أبيس 2، الشلالات، وكرموز.

دعوة للمواطنين لمتابعة المباريات

وجهت المديرية دعوة للمواطنين والشباب للتوجه إلى المراكز المعلنة والاستمتاع بمتابعة مباريات البطولة، في إطار دعم النشاط الرياضي وتعزيز روح الانتماء والتفاعل المجتمعي.