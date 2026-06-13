أكد الدكتور بهي الدين مرسي، الاستشاري بكلية طب قصر العيني، أن كوباية عصير القصب تساوي رغيفًا ونصفًا من الخبز بل ربما أكثر، مشيرًا إلى أن المادة بلا قيمة غذائية تذكر.

وأضاف مرسي خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس"، أن ثاني أكسيد التيتانيوم كانت تستخدم في صناعة الأغذية لتبييض اللون، وجرمها الاتحاد الأوروبي وأمريكا.

وأشار الاستشاري إلى أن خطورة المادة أنها لا تسبب تسممًا فوريًا، لكنها تغير في تركيبة الـDNA فعل تراكمي، وتتراكم في الكلية وتعطل تفاعلات الميراث الوراثي.

وتابع أن "استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم في عصير القصب هو اعتداء على الفقر والجهل، وعصير القصب كان سلعة للعامل اليدوي عايز طاقة يشيل شكارة الإسمنت".

وشدد الدكتور بهي الدين مرسي على أن عود القصب لا يمكن غسله لأنه عليه قشرة صمغية، والعصارة تكون مليئة بالحشرات والصديد.

وأكد استشاري قصر العيني أن الأفضل شراء القصب وتقشيره في البيت واستخدام الخلاط المنزلي، قائلاً: "لو عرفت تعمل كده أرحم كتير".