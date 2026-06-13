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أول تحرك من نتنياهو بعد إعلان ترامب قرب توقيع اتفاق مع إيران

كتب : محمد جعفر

10:51 م 13/06/2026

بنيامين نتنياهو

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أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المقرر أن يعقد اجتماعًا للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) مساء غد الأحد في أول رد فعل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة بين الجانبين.

مخاوف إسرائيلية من بنود التفاهم

وتزامن الإعلان عن الاجتماع مع تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية نقلت فيه عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن ملامح الاتفاق الجاري بين واشنطن وطهران تعكس قبول الإدارة الأمريكية بجملة من المطالب الرئيسية التي تمسكت بها إيران خلال المفاوضات، معتبرين أن موافقة طهران على هذا المسار جاءت بعد حصولها على مكاسب تراها أساسية.

انتقادات داخل إسرائيل للاتفاق

وأشار التقرير إلى أن مسؤولين وخبراء إسرائيليين أمضوا سنوات في متابعة الملف الإيراني ينظرون إلى البنود الواردة في مذكرة التفاهم المقرر توقيعها غداً باعتبارها مصدر قلق أمني لإسرائيل، مؤكدين أن الاتفاق لا يتناول عدداً من الملفات التي تعتبرها تل أبيب من القضايا الجوهرية المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي.

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بنيامين نتنياهو إيران وأمريكا الاتفاق الأمريكي الإيراني المجلس الأمني الإسرائيلي

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