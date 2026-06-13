أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام وأحمد أمين عبد الحميد، حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم بقتل الشاب رجب محمد رجب، المعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة".

تفاصيل الجريمة خلال شهر رمضان

تعود أحداث الواقعة إلى شهر رمضان الماضي، حين تعرض المجني عليه لطعنة نافذة قبل أذان المغرب بدقائق أثناء سيره في أحد شوارع بورسعيد، ليسقط غارقًا في دمائه ويفارق الحياة متأثرًا بإصابته، ما أثار حالة من الحزن والغضب بين الأهالي.

مرافعات النيابة والدفاع

استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي وصفت الجريمة بالبشعة، مؤكدة أن المجني عليه تعرض لطعنة غادرة في وضح النهار أثناء صيامه، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، كما استمعت لدفوع هيئة الدفاع وطلبات أسرة المجني عليه.

الحكم النهائي بالسجن المشدد

وبعد تداول القضية، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا، بعد ثبوت إدانته بقتل الشاب رجب محمد رجب، لتنتهي واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام في بورسعيد خلال الأشهر الماضية.