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هربًا من حرارة الجو.. انتشال جثمان طفل غرق في نهر النيل بكفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

08:29 م 13/06/2026

انتشال جثمان طفل غرق في نهر النيل بكفر الشيخ

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تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، إخطارًا بوقوع حالة غرق داخل مياه نهر النيل فرع رشيد، بنطاق المركز.

غرق طفل أثناء استحمامه بمياه النهر

وتبين أن الطفل المتوفى يُدعى “أحمد رفيق مرعي”، 14 عامًا، ومقيم بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، حيث لقي مصرعه أثناء الاستحمام هربًا من ارتفاع درجات الحرارة.

انتشال الجثمان بواسطة الإنقاذ النهري

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل من المياه، وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية عقب الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث.

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