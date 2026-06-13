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أديب: التحول للدعم النقدي يمس عشرات الملايين ويحتاج لتريث وتدرج

كتب : حسن مرسي

10:52 م 13/06/2026

الإعلامي عمرو أديب

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحكومة المصرية تتجه بشكل واضح إلى تحويل الدعم التمويني من عيني إلى نقدي، موضحًا أن هذا التحول يمثل خطوة كبيرة ستؤثر على عشرات الملايين من المواطنين.

وأوضح أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدعم النقدي لا يعني حصول المواطن على أموال مباشرة، بل سيكون عبر بطاقات أو كوبونات تتيح له اختيار السلع التي تناسب احتياجاته، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا النظام هو مواجهة الهدر والفساد الذي شاب منظومة الخبز والسلع التموينية في الماضي.

وشدد أديب على ضرورة التريث في التفاصيل وتطبيق النظام الجديد تدريجيًا، مؤكدًا أن أي فكرة مهما كانت قوية تحتاج إلى اختبار عملي قبل تعميمها، خاصة وأنها تمس قوت غالبية الشعب المصري.

وأشار إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق مجلس النواب ومجلس الشيوخ باعتبارهما ممثلين عن المواطنين، مطالبًا بحوار مجتمعي واسع يشارك فيه الأحزاب والأغلبية والمعارضة، لضمان أن التحول الجديد يخدم الفئات غير القادرة ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن وزارة التموين في مصر تعد منظومة فريدة عالميًا، ودورها الأساسي هو الوقوف بجانب غير القادرين، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها تفاصيل وخطط جاهزة، لكن المطلوب هو عرضها بوضوح أمام البرلمان والرأي العام.

وأكد أديب أن التحول إلى الدعم النقدي قد يكون خطوة إيجابية، لكن نجاحه مرهون بالاهتمام بالتفاصيل الدقيقة ومناقشة مجتمعية شاملة.

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عمرو أديب الدعم النقدي التموين الدعم العيني

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