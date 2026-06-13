تكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف غموض واقعة سرقة محتويات محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة "منشأة لطف الله" بمدينة الفيوم، وضبط المتورطين في الحادث.

بلاغ رسمي من شركة مياه الشرب

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة الفيوم (أول)، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتعرض مخازن المحطة للسرقة.

معاينة أمنية ورفع الأدلة

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتمت معاينة مكان الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، فيما قامت فرق الأدلة الجنائية برفع البصمات، وتبين وجود آثار اقتحام للمخازن وتفكيك للطلمبات.

ضبط مشتبه بهم والتحقيقات مستمرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم بالواقعة، من بينهم بعض العاملين وأفراد الأمن بالمحطة، لاستجوابهم حول ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة تواطؤ أو تقصير.

وأخطرت نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق.