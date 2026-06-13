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تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مدينة ناصر – الهضبة، ووجود مصابين.

انتقال قوات الأمن والإسعاف إلى موقع الحادث

على الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتم إجراء المعاينة والفحص اللازمين.

إصابة 4 طلاب ونقلهم إلى المستشفى

أسفر الحادث عن إصابة 4 طلاب من جامعة بدر بأسيوط كانوا يستقلون السيارة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

قامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق، ما ساهم في إعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.