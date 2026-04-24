محافظ جنوب سيناء يتفقد تجمعات وادي سعال المتأثرة بالسيول ويوجه بدعم عاجل

كتب : رضا السيد

11:12 ص 24/04/2026
    وادي سعال
    زيارة المحافظ للمنطقة
    زيارة المحافظ لوادي السعال
    المحافظ يتابع الزراعات
    متابعة الزراعات
    الزراعات
    الجولة
    جولة المحافظ

أجرى اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، جولة ميدانية اليوم بالتجمع التنموي الزراعي بمنطقة وادي سعال التابعة لمدينة سانت كاترين، والتي تأثرت خلال الفترة الأخيرة بموجة الطقس السيئ وتعرضت لسيول شديدة، للوقوف على الأثار السلبية لهذه السيول على أرض الواقع، والاستماع لمطالب المزارعين.

والتقى المحافظ بعدد من أهالي وأصحاب التجمعات، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم، إضافة إلى التحديات التي تواجههم.

دراسة عاجلة لمطالب المواطنين

وأكد المحافظ أنه سيجري دراسة هذه المطالب بشكل عاجل، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، مشيرًا إلى أن كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الجهاز التنفيذي لمحافظة جنوب سيناء، تقف بجانب المواطنين السيناوي خاصة داخل المناطق الأكثر احتياجًا، وتضع احتياجاتهم في مقدمة الأولويات.

استمرار المتابعة والدعم

كما أكد على استمرار المتابعة والدعم الكامل لهم، خاصة أن التجمعات البدوية تحظى باهتمام دائم من الدولة، ويظهر ذلك من خلال زيارة الوفود من مختلف الجهات بالدولة لمنطقة السعال عقب تعرضها لسيل جارف، لتعويض المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

على جانب أخر، أعرب الأهالي وأصحاب التجمعات عن شكرهم وتقديرهم للدولة ومحافظة جنوب سيناء على سرعة الاستجابة، والوقوف بجانبهم منذ بداية أزمة السيول وحتى الآن.

