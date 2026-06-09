كشفت مصادر مقربة من المهندس مصطفى فايد، مالك شركة "القبطان للسيارات" حقيقة ما تردد حول استدعائه أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده بشأن قضية صبري نخنوخ.

أضافت المصادر لـ مصراوي، أن مصطفى فايد يُباشر عمله بشكل طبيعي وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالقضية المطروحة أمام جهات التحقيق في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن كل ما أشيع حول "مصطفى فايد" ما هي إلا محاولات عبر صفحات السوشيال ميديا للزج باسم فايد في القضية المطروحة حاليا أمام جهات التحقيق.