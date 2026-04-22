ألمانيا تبحث عن بدائل إمداد الوقود تحسبًا لتوقف نف

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن كورنيليوس، أن السلطات في برلين تدرس خيارات بديلة لتأمين إمدادات المنتجات النفطية، وذلك في ظل مخاوف من توقف تدفق النفط الكازاخستاني عبر خط أنابيب "دروجبا" المار بالأراضي الروسية.

وطمأن كورنيليوس الشارع الألماني خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن "إمدادات الوقود مضمونة"، وأن أي توقف محتمل عبر خط الأنابيب المذكور لن يؤثر بشكل جوهري على عمل مصفاة "شفيدت" الحيوية.

وأضاف المتحدث، أن الحكومة تعمل على تأمين بدائل للكيروسين أيضا، مشددا على أن تقييم الحكومة لاستقرار وضع الإمدادات لم يتغير.

وتأتي هذه التحركات الألمانية بعد تصريحات وزير الطاقة الكازاخستاني، يرلان أككينجينوف، التي كشف فيها عن تلقي بلاده معلومات "غير رسمية" من الجانب الروسي تُفيد بعدم وجود "قدرة تقنية" لضخ النفط الكازاخستاني عبر "دروجبا" بدءا من مايو الجاري.

وردا على هذه الأنباء، امتنع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن التعليق، محيّلا الاستفسارات إلى الشركات الروسية المختصة.

وأشار الوزير الكازاخستاني إلى أن بلاده تخطط لإعادة توجيه صادراتها إلى مسارات أخرى لمواجهة هذا التطور المفاجئ.

يُذكر أن صادرات كازاخستان إلى ألمانيا عبر هذا الخط بلغت نحو 2.1 مليون طن خلال عام 2025، وهي عملية تتم بموجب اتفاق حكومي مشترك بين أستانا وموسكو يعود لعام 2002، ويمر عبر منظومة أنابيب "ترانس نفط" الروسية وصولا إلى الموانئ الألمانية.