لحظات من الرعب.. سيارة طائشة تقتحم مطعم أسماك بالإسماعيلية وتصيب زوجة المالك

كتب : أميرة يوسف

05:59 م 22/04/2026
    سيارة مسرعة

شهد طريق البلاجات بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مروعًا، بعدما اندفعت سيارة مسرعة نحو أحد مطاعم المأكولات البحرية، ما أسفر عن إصابة زوجة مالك المطعم، وسط حالة من الذعر بين المتواجدين.

تفاصيل الواقعة

وبحسب شهود عيان، كان السائق يسير بسرعة زائدة، قبل أن يفقد السيطرة على عجلة القيادة عقب اصطدامه بسيارة مملوكة لصاحب المطعم، ما أدى إلى انحراف المركبة بشكل مفاجئ واقتحامها واجهة المطعم.

خسائر مادية بالموقع

وأسفر الحادث عن تحطم عدد من الطاولات والكراسي، إلى جانب أضرار لحقت بعدة سيارات كانت متوقفة بمحيط المكان، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي ورواد المنطقة.

نقل المصابة وبدء التحقيقات

وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسباب فقدان السائق السيطرة على السيارة.

