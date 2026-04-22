نُفذت بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال كنس وغسيل آلي للشوارع، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

متابعة ميدانية لأعمال النظافة

وتابعت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال شركة النظافة لرفع تراكمات الرمال والأتربة من الجزر الوسطى والأرصفة الجانبية باستخدام سيارة الكنس الآلي "المكنسة الكهربائية"، بما يساهم في تحسين البيئة العامة.

رفع المخلفات وإعادة التدوير

وشملت أعمال النظافة نقل المخلفات الناتجة إلى مصنع إعادة تدوير المخلفات غرب بورسعيد، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستفادة من النفايات والحفاظ على نظافة المدينة.

تحسين المظهر الحضاري

ومن جانبها، أكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين، بما يعكس صورة حضارية لمدينة بورفؤاد، مشددة على ضرورة تقديم خدمات النظافة بأعلى مستوى، مع إعطاء هذا الملف أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

مسؤولية مشتركة

وأشارت إلى أن الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.