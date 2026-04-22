إعلان

كنس وغسيل آلي لشوارع بورفؤاد ضمن خطة تحسين النظافة ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

01:43 م 22/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كنس وغسيل آلى لشوارع بورفؤاد في بورسعيد٣
  • عرض 3 صورة
    كنس وغسيل آلى لشوارع بورفؤاد في بورسعيد٢

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نُفذت بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال كنس وغسيل آلي للشوارع، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

متابعة ميدانية لأعمال النظافة

وتابعت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، أعمال شركة النظافة لرفع تراكمات الرمال والأتربة من الجزر الوسطى والأرصفة الجانبية باستخدام سيارة الكنس الآلي "المكنسة الكهربائية"، بما يساهم في تحسين البيئة العامة.

رفع المخلفات وإعادة التدوير

وشملت أعمال النظافة نقل المخلفات الناتجة إلى مصنع إعادة تدوير المخلفات غرب بورسعيد، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الاستفادة من النفايات والحفاظ على نظافة المدينة.

تحسين المظهر الحضاري

ومن جانبها، أكدت رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتجميل الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط العقارات السكنية والميادين، بما يعكس صورة حضارية لمدينة بورفؤاد، مشددة على ضرورة تقديم خدمات النظافة بأعلى مستوى، مع إعطاء هذا الملف أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

مسؤولية مشتركة

وأشارت إلى أن الحفاظ على النظافة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
شئون عربية و دولية

ترامب: مفاوضات إيران وأمريكا قد تستأنف الجمعة في باكستان
اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
أخبار السيارات

بعد قفزة الزيرو.. سيارات هاتشباك مستعملة بأسعار تبدأ من 450 ألف جنيه
التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟
أخبار مصر

التوقيت الصيفي.. هل تُمدد الحكومة مواعيد إغلاق المحلات حتى منتصف الليل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟