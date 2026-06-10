تفتتح مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، وحدة جديدة للغسيل الكلوي بمدينة إسنا، تضم 16 ماكينة حديثة، في خطوة تستهدف دعم خدمات علاج مرضى الفشل الكلوي وتخفيف الضغط على الوحدة القائمة، وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بالمركز والقرى التابعة له.

تعاون بين مديرية الصحة بالأقصر والمجتمع المدني لخدمة المرضى

ويأتي افتتاح الوحدة الجديدة ثمرة تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ومديرية الشؤون الصحية والمجتمع المدني، بعد سنوات من المطالبات بزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الغسيل الكلوي داخل مدينة إسنا، بما يواكب احتياجات المرضى المتزايدة وتوفير مشقة السفر عنهم.

موقع ومقر وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمدينة إسنا

وجرى تجهيز الوحدة داخل مبنى تابع لمديرية الشؤون الصحية بالأقصر، يقع خلف وحدة الغسيل الكلوي القديمة بمدينة إسنا، وهو مبنى كان يُستخدم سابقًا كمركز لرعاية الأمومة والطفولة، قبل إعادة توظيفه وتعديله لخدمة المرضى. وجاءت أعمال التطوير بعد موافقة محافظ الأقصر، ووكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، على استغلال المبنى وتطويره ليصبح وحدة متكاملة تخدم أبناء المركز.

الأجهزة الطبية وماكينات الغسيل الكلوي الحديثة بالوحدة الجديدة

وتضم الوحدة الجديدة 16 ماكينة غسيل كلوي حديثة تم تجهيزها وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية، بما يساهم في زيادة عدد الجلسات اليومية، وتقليل قوائم الانتظار، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى بشكل عام تحت إشراف أطقم طبية وتمريضية مؤهلة.

دور الجهود الذاتية في تطوير المستشفيات والمنظومة الصحية بالأقصر

وشهدت الوحدة أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة تمت بالجهود الذاتية، في نموذج يعكس التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم القطاع الصحي وتوفير خدمات علاجية تواكب احتياجات المواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بمركز إسنا.